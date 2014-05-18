نظر قضية محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بإهدار المال العام

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتهامهم بتخصيص أرض لشركة “سوديك”، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار المال العام.

وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر 2013 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة، والقاضى بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام.

ويقضى حكم محكمة أول درجة بمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، بذات العقوبة، ومعاقبة رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، ومعاقبة 3 نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وتضمن حكم الجنايات، إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.