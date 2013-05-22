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رئيس حزب النور: عودة الجنود المختطفين فرصة للمصالحة الوطنية

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رئيس حزب النور: عودة الجنود المختطفين فرصة للمصالحة الوطنية رئيس حزب النور: عودة الجنود المختطفين فرصة للمصالحة الوطنية

علق الدكتور يونس مخيون رئيس حزب “النور” على إطلاق صراح الجنود المختطفين فى سيناء، وقال إن حادث اختطاف الجنود جرس إنذار وتنبيه لخطورة الوضع فى سيناء بما يستدعى التحرك السريع على كافة المستويات ووضع خطة شاملة لتطوير سيناء وإزالة كل الأسباب التى أدت إلى هذه الجريمة وغيرها.

وقال مخيون في بيان اليوم أنه يصعب على أى فصيل واحد أو حزب أن يقوم بهذه المهمة الصعبة بمفرده، مشيرا إلى أنها فرصة للمصالحة الوطنية ولم الشمل والتعاون الحقيقي بين كل أبناء الشعب من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان.

وأضاف :”نحمد الله على توفيقه ونشكر كل من بذل جهدا وشارك فى إنقاذ هؤلاء الجنود، ونشارك الجنود وذويهم فرحتهم بعودتة أبنائهم”.

أ ش أ

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