وزارة التربية تعتمد خطة ابتعاث خارجية ل«3» سنوات لرفع مستوى منسوبيها المهني

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى رفع مستوى النمو المهني لجميع منسوبيها وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق أهداف خطط التنمية التي تستهدف رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات عليا تلبي احتياجات وزارة التربية والتعليم، ووضعت لتحقيق هذا الهدف خطة للابتعاث للدراسة في الخارج لكافة منسوبيها ممن هم على قائمة شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك الوظائف الإدارية، وذلك بناء على الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للتدريب والابتعاث والإدارة العامة للتطوير الإداري.

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم زمنا تنفيذيا لهذه الخطة تستمر لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي 1435/1436 حتى 1437/ 1438 وذلك من خلال الدراسة الأكاديمية في الجامعات المرموقة والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم المنطقة الشرقية سعيد بن عبدالله الزهراني بأن خطة الابتعاث قد تم تعميمها لكافة مدارس المنطقة وحددت بها الضوابط والشروط ومن هذه المسوغات ألا تقل خدمة المرشحين عن سنتين في الخدمة الحكومية سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارج الوزارة ويقصد بالخبرة قبل التعيين العمل في الخدمة الحكومية واستل م الراتب من خزينة الدولة بغض النظر عن النظام الذي يخضع له كالبند أو العقود المؤقته، وألا يزيد عمر المرشحين عن خمسة وأربعين عاما، وألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد وألا يكون قد صدر بحق المرشح للدارسة حكم تأديبي خلال آخر سنتين وألا يكون طرفا في قضية قائمة، وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن جيد جدا في آخر سنتين، ولا يتم رفع طلب أي مرشح أو مرشحة إلا بعد الاستغناء من قبل جهة العمل وتعبئة النموذج المخصص لذلك والذي تم بعثها كاملة لكافة المدارس.

وبالنسبة للحاصلين على تقدير أقل من جيد في مؤهلاتهم العلمية فيتم رفع طلباتهم بعد استيفائها لكامل الشروط والضوابط لدراستها من قبل اللجنة المركزية للإيفاد والابتعاث واتخاذ اللازم بشأنها، كذلك من شروط وضوابط الابتعاث حصول المرشح والمرشحة على 90 نقطة للماجستير و 100 نقطة للدكتوراه كحد أدنى من مجموع نقاط المفاضلة واستيفاء كافة الشروط والضوابط الواردة في استمارة الترشيح للدراسة بما في ذلك من بدا الدراسة بمستند نظامي، وأن يكون الترشيح وفقا للتخصصات الواردة في الخطة ولا يتم رفع طلب أي مرشح أو مرشحة في تخصص لم يرد في الخطة، وأن يكون التخصص المناسب للوظيفة التي يشغلها المرشح أو المرشحة أو المكلف عليها رسميا أو التي يعد لها، ويوضح ذلك في مبررات طلب الابتعاث من جهة الترشيح وعلى الجهة كتابة المكان الذي سيشغله المرشح بعد الحصول على المؤهل الجديد وسيعاد أي طلب ترشيح لا يتضمن ذلك، وأن يحصل المرشح للدارسة خلال المقابلة الشخصية والاختبار التحريري في الوزارة على ما لا يقل عن 60% من الدرجة المحددة في كل منهما، وأن يتم أخذ تعهد خطي على المرشحين بالعمل بعد الحصول على المؤهل الجديد في عمله السابق أو أي عمل يتم توجيهه له من قبل إدارة التربية والتعليم أو الوزارة، ورفع سيرة ذاتية للمرشحين والمرشحات الذي يتطلب ترشيحهم إجراء مقابلة شخصية بالوزارة مع تضمين السيرة ما يتميز به المرشح أو المرشحة وإنتاجه العلمي وصور موثقة من ذلك، وأن يكون آخر مؤهل حصل عليه المرشح مسجلا بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية، كما يعد رفع ملف المرشح أو المرشحة من قبل جهة عمله موافقة على تفريغه عند صدور قرار الابتعاث وعلى إدارات التربية والتعليم مراعاة ذلك، وأن يتعهد المرشح بعدم طلب نقل من المنطقة وطلب الترشيح للدارسة في نفس الوقت ويمكن له طلب النقل بعد انتهاء المدة المحددة بقرار الابتعاث أو في عام فترة التمديد وفي حال المطالبة بالنقل فعليه إنهاء الابتعاث أولا.

ومن الاشتراطات أن يحصل المرشح على قبول من إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي مصدقا من قبل الملحقية الثقافية ببلد الدراسة ومتوافقة مع متطلبات الوزارة، وألا يكون أسلوب الدراسة مقتصرا على البحث فقط بل لا بد من وجود كورسات أكاديمية، وبحث، وأن يتضمن القبول ما يشير إلى ذلك، وأن يتم إرفاق الدراسة وترجمة القبول والخطة الدراسية من مكتب ترجمة معتمد، وحصول المرشح على 450 درجة في اختبار التوفل أو 4 في iels ولا يقبل أي اختبار في تحديد مستوى اللغة سواهما، وذلك لكافة التخصصات ويستثنى من ذلك خريجو كليات وأقسام اللغة الإنجليزية، والحاصلون على مؤهلات من خارج المملكة معتمدة من وزارة التعليم العالي وكانت الدراسة باللغة الإنجليزية، وأن يحقق المرشح خريج اللغة الإنجليزية أو الحاصل على مؤهله من خارج المملكة، وكانت دراسته باللغة الإنجليزية شرط اللغة المحدد من قبل الجامعة وذلك بناء على قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية رقم 518/ 303 وتاريخ 16/11/1425، وأن يعمل المبتعث بعد الانتهاء من البعثة في الوظيفة الحكومية ولا يستقبل منها إلا بعد خدمته لمدة تساوي مدة ابتعاثه.

وأبان الزهراني بأن على جميع المرشحين رفع طلبات الترشيح للمعلمين من خلال برنامج الترشيح الإلكتروني على الموقع التالي www. Hries.com مع مراعاة الدقة في رفع جميع المستندات والتأكد من صحتها ووضوحها وترفع طلبات المعلمات والإداريين ورقيا إلى جهة الاختصاص لكل منهما، وأن يتم رفع مستند بدء الدراسة في حال كون المرشح أو المرشحة بدأ الدراسة على أن يكون التخصص الذي تتم دراسته واردا في خطة الابتعاث.