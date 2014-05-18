منصور بن متعب وجّه بتفعيل الدور الإعلامي للمجالس البلدية وتواصلها مع المواطنين

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى ما نشر بالعدد (16696) الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 1435/5/10ه تحت عنوان (علاقة طلاب المدارس بالمجالس البلدية ضعيفة) والمتضمن بعض الآراء والمقترحات حول علاقة المجالس البلدية بطلاب المدارس.

نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، كما نود التأكيد على حرص الوزارة على دعم التواصل بين المجالس البلدية والمواطنين بشكل عام والطلاب بشكل خاص باعتبار الطلاب أحد أكبر شرائح المجتمع الهامة وفي ضوء ذلك صدر توجيه (صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية) بتفعيل الدور الإعلامي للمجالس البلدية وتواصلها مع المواطنين بهدف بناء ثقافة مجتمعية حول المجالس البلدية والذي تضمن عدداً من العناصر الاسترشادية لتفعيل هذا الدور من بينها حول المجالس البلدية والذي تضمن عدداً من العناصر الاسترشادية لتفعيل هذا الدور من بينها التواصل مع الطلبة في المدارس لتعريفهم باختصاصات المجالس البلدية ونشر الوعي البلدي لديهم.

كما ننوه إلى ان هناك العديد من التجارب الايجابية للمجالس البلدية في هذا الشأن والتي تجسد حرصها على إيجاد علاقة وثيقة مع طلاب المدارس للتعريف والتوعية بضرورية المحافظة على المشروعات البلدية والمساهمة في بعض الأنشطة المتعلقة بالعمل البلدي واستثمار طاقاتهم للاسهام في المشروعات المستقبلية والوزارة حريصة على تفعيل دور المجالس البلدية إعلامياً من خلال تحديد متحدث رسمي للمجالس البلدية والتواصل المباشر مع المواطنين عبر اللقاءات المفتوحة والتفاعل والرد على كافة ما ينشر في وسائل الإعلام بما يسهم في تنمية وتطوير الخدمات البلدية في المملكة بالشكل الذي يحقق تطلعات المواطنين.

آمل التكرم بنشر هذا الايضاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام

بوزارة الشؤون البلدية والقروية