2855 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون ب117 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من اليوم الأحد (2855) موظفاً حكومياً، للالتحاق ب(117) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بجدة والدمام والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق (1289) موظّفًا حكوميًّا ب(56) برنامجًا تدريبيًّا منها: إدارة أعمال الصيانة، إدارة الإيرادات والنفقات العامة، إدارة الجودة الشاملة، إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، إدارة الوقت، إدارة برامج التثقيف الصحي، أساسيات شبكات الحاسب الآلي، إعداد التقارير، إعداد الحملات الإعلامية، إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية باستخدام الحاسب، إعداد دراسات الجدوى المالية للمشاريع، إعداد وتحديث المخططات الإقليمية، إعداد وصياغة العقود، أعمال السكرتارية (مجموعتان)، الاتصالات الإدارية، الإجازات، الإشراف الإداري، الأعمال الإجرائية في السجلات الطبية، الأعمال التجارية، الإلقاء الفعال، التحقيق الجنائي، التفاوض مع الموردين، الحقوق والمزايا المالية للموظف، السكرتارية الالكترونية (أربع مجموعات)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، برمجة المشاريع الهندسية، بناء المكتبات الرقمية، بناء تطبيقات الويب، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تقويم الأداء الوظيفي، تنظيم وثائق المكتب، حماية الملكية العقارية للدولة، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، غسل الأموال (مجموعتان)، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المراجعين (مجموعتان)، مهارات التعامل مع المرؤوسين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إرجاع المواد، الاتصال الإداري، الترقيات، الشراء المباشر، المحاسبة الحكومية في الفروع، إنهاء الخدمة، بناء ثقافة تنظيمية فعالة، تصميم الإستبانة، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة (مجموعتان).

وفي فرع المعهد بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة يلتحق (684) موظّفًا حكوميًّا ب(27) برنامجًا تدريبيًّا هي:

إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت (مجموعتان)، أساسيات قواعد البيانات، أعمال السكرتارية، الأرشفة الالكترونية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الاستقطاب والاختيار، الإعارة، التحليل الهيكلي لنظم الحاسب، التكشيف والاستخلاص، القيادة الإدارية، القيود المحاسبية الحكومية، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تجهيز وترتيب المستودعات، تحرير الرسائل باستخدام الحاسب الآلي، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المراجعين، مهارات التعامل مع المرؤوسين (مجموعتان)، إدارة التوثيق التمريضي، إدارة النزاع في بيئة العمل، التنسيق الإداري، المحاسبة الحكومية في الفروع (مجموعتان)، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فرع المعهد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية يلتحق (490) موظفًا حكوميًا ب (19) برنامجًا تدريبيًّا، هي: أساسيات أمن المعلومات، أعمال السكرتارية، الإشراف الإداري (مجموعتان)، السكرتارية الالكترونية، تحرير الرسائل باستخدام الحاسب الآلي (مجموعتان)، تدقيق المستندات المالية الحكومية (مجموعتان)، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المراجعين، مهارات التعامل مع المرؤوسين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، التنسيق الإداري، المحاسبة الحكومية في الفروع، سلوكيات الوظيفة العامة (ثلاث مجموعات).

أما في فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (392) موظفة حكومية ب(15) برنامجاً تدريبياً.