توسعة وتطوير حديقة الغابة في حوطة بني تميم

حوطة بني تميم - خالد بن محمد عدسة- زيد المسعود

أوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم الأستاذ عبدالله الفهيد أن البلدية بدأت بتوسعة وتطوير حديقة الغابة الواقعة على طريق الملك عبدالله بمحافظة حوطة بني تميم، حيث ستشتمل هذه الحديقة بإذن الله تعالى على جلسات لمرتادي الحديقة وملاعب للأطفال وممرات للمشاة ونوافير وأشكال جمالية وبوفيهات للوجبات السريعة وستقام هذه الحديقة على أرض تزيد مساحتها الإجمالية على 52 ألف متر مربع فيما قامت البلدية بردم المساحة المخصصة لذلك. وأشار الفهيد إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار اهتمامات البلدية الرامية إلى التوسع في نشر الرقعة الخضراء من خلال إقامة الحدائق وتشجير الشوارع والميادين بالمحافظة.

وقال الفهيد إن البلدية قامت بمجهوداتها الذاتية بعمل الدهانات اللازمة لبلدورات المدخل الشمالي للمحافظة وكذلك تم تركيب أعمدة خرسانية جاهزة ديكورية إضافة إلى مظلات بأشكال جمالية في ممر المشاة بالمدخل الشمالي كما تم تركيب أعمدة إنارة ببعض الميادين والشوارع في المحافظة.