بالفيديو .. بايرن ميونخ يخطف الكأس من دورتموند في الوقت الإضافي

(إفي): فاز بايرن ميونخ بلقب النسخة الحادية والسبعين من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد تغلبه اليوم السبت على بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي في برلين.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي تمكن فيه الجناح الدولي الهولندي أريين روبن من تسجيل هدف التتويج (ق107)، قبل أن يعزز توماس مولر النتيجة (ق122) ليضمنا لفريقهما إحراز الثنائية.

وكان بايرن ميونخ قد حقق رقما قياسيا بعد أن أصبح أسرع بطل يتوج بدوري البوندسليجا في مارس الماضي، ليثبت أنه لم يتراجع كثيرا مقارنة بالموسم الماضي الذي أحرز فيه مع مدربه السابق يوب هاينكس، ثلاثية تاريخية، بإضافة دوري أبطال أوروبا التي ودعها هذا العام في نصف النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.