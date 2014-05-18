أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. بايرن ميونخ يخطف الكأس من دورتموند في الوقت الإضافي

Google+ Print
بالفيديو .. بايرن ميونخ يخطف الكأس من دورتموند في الوقت الإضافي بالفيديو .. بايرن ميونخ يخطف الكأس من دورتموند في الوقت الإضافي

(إفي): فاز بايرن ميونخ بلقب النسخة الحادية والسبعين من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد تغلبه اليوم السبت على بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي في برلين.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي تمكن فيه الجناح الدولي الهولندي أريين روبن من تسجيل هدف التتويج (ق107)، قبل أن يعزز توماس مولر النتيجة (ق122) ليضمنا لفريقهما إحراز الثنائية.

وكان بايرن ميونخ قد حقق رقما قياسيا بعد أن أصبح أسرع بطل يتوج بدوري البوندسليجا في مارس الماضي، ليثبت أنه لم يتراجع كثيرا مقارنة بالموسم الماضي الذي أحرز فيه مع مدربه السابق يوب هاينكس، ثلاثية تاريخية، بإضافة دوري أبطال أوروبا التي ودعها هذا العام في نصف النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه