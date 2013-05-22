” اولتراس ” الزمالك تقتطع طريق المحور امام النادى

قام مجموعة من شباب اولتراس الزمالك ” وايت نايتس ” بقطع طريق المحور اما مقر نادى الزمالك بالمهندسين .

وذالك اعتراضًا منهم على قرار نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد رفعت بحجز “أحمد شبرا” أحد قيادات مشجعي ألتراس الزمالك 24 ساعة على ذمة التحقيق .

وكانت الاجهزة الامنية بالجيزة قد ألقت القبض على كبير مشجعي “وايت نايتس” التراس الزمالك بمنزله بشبرا تنفيذًا لقرار نيابة العجوزة بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامه لوزير الرياضة العامري فاروق.

يذكر ان قامت مجموعو من الـ ” وايت نايتس ” باقتحام مؤتمر لوزير الرياضة العامرى فاروق .