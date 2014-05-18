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ضبط مصنع خراطيم كهرباء بدون ترخيص بسوهاج‎

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ضبط مصنع خراطيم كهرباء بدون ترخيص بسوهاج‎ ضبط مصنع خراطيم كهرباء بدون ترخيص بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث بمديرية امن سوهاج بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي من ضبط وائل موسي أسخرون مملوك سن 32 صاحب مصنع خراطيم كهرباء – ويقيم أولاد يحي بحري – دائرة مركز دار السلام – لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر وتم ضبط [ عدد "7500" متر خرطوم – عدد "7500" كجم كسر بلاستيك – عدد "40" شيكارة بودرة بلاستيك – عدد "2" ماكينة تصنيع – عدد "1" ماكينة طحن بلاستيك ] .

بمواجهة المتهم إعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح .

تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

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