حقيقة الإطاحة بمسلسل هيفا وهبي من العرض على MBC

أفاد بيان إعلاميّ صادر عن قناة النهار المصريّة بشراء حق عرض مسلسل "كلام على ورق" للبنانية هيفا وهبي، وعرضه حصرياً على شاشتها، ما يعني أنّ قناة "أم بي سي" لن تعرض العمل على شاشاتها حصرياً مثلما تمّ التداول، في وقت ذكرت تقارير أنّ العرض سيكون مناصفة بين النهار و"أم بي سي".

المفاجأة التي أعلن عنها لـ"سيدتي نت" المستشار الإعلامي لقناة "أم بي سي"، مدحت حسن، جاء فيها أنّ "أم بي سي" "نفسها لم تُعلن أيّ كلام ممّا قيل، ويجب عدم الاعتراف بأيّ أقاويل تُنشر سوى تلك الصادرة عن المكتب الإعلامي. والأعمال التي ستعرض حصرياً على "أم بي سي"، والتي أفاد المكتب الإعلامي لقناتنا بها حتى الآن رسميّاً، هي مسلسل "صاحب السعادة" للنجم عادل إمام، ومسلسل "إمبراطورية مين" لهند صبري، والمسلسل الثالث هو "سرايا عابدين" ليسرا وغادة عادل واللبنانية نور، وما عدا ذلك هو ممّا لم يتمّ الإعلان عنه بشكل رسمي".

يشارك في بطولة مسلسل "كلام على ورق" هيفا وهبي، وإلى جوارها كلّ من الفنانين أحمد زاهر ونجلا بدر وماجد المصري وعبير صبري.

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