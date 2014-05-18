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بالصور...هيفاء وهبي تبكي حسين الإمام على الهواء

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بالصور...هيفاء وهبي تبكي حسين الإمام على الهواء بالصور...هيفاء وهبي تبكي حسين الإمام على الهواء

الإثنين 19-05-2014 00:55

تفاجأ المشاهدون في بيوتهم عندما بدأت الفنانة هيفاء وهبي بالبكاء في ختام حلقة الليلة من برنامج "شكلك مش غريب" وبدأوا يتسألون عن السبب، ولكن تساؤلاتهم لم تدم طويلاً عندما نعى زميلها في لجنة التّحكيم المخرج محمد سامي الفنان حسين الإمام، ناقلاً خبر وفاته مباشرة على الهواء.

الصدمة أصابت الجميع، وبدا تامر عبد المنعم مذهولاً بالخبر الذي سمعه، كما ارتبك طوني أبو جودة عندما حاول أنّ يختتم الحلقة، بينما ركزت الكاميرا على هيفاء التّي لم تتمكن من حبس دموعها وإخفاء وجهها ومسح عينيها من شدة التأثر.

 

 

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