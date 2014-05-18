17 ألف مصري أدلوا بأصواتهم اليوم في انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بالكويت

أغلقت بمقر السفارة المصرية بالكويت فى الساعة الحادية عشر والنصف من مساء اليوم السبت الصناديق الانتخابية بعد موعدها المحدد فى التاسعة نظرا للاقبال الكثيف من قبل الناخبين المصريين المقيمين والمتواجدين فى دولة الكويت.

وقال عبد الكريم سليمان سفير مصر لدى الكويت ـ فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت ـ أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بلغ 17 ألف مصري ، ليصبح عدد الذين صوتوا منذ بداية الانتخابات أول أمس الخميس حتى مساء اليوم 46 ألف صوت.

وأضاف أنه تم اغلاق الصناديق فى الحادية عشر والنصف ليلا بعد الموعد المحدد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية بساعتين نظرا للاقبال الكثيف والمتزايد من قبل الناخبين خاصة فى فترة المساء بعد انخفاض درجة الحرارة قليلا.

وقال سليمان أن الناخبين واصلوا الحضور الى مقر السفارة بأعداد أكبر من اليومين السابقين ، وكان من اللافت حضور العائلات والسيدات والاطفال واصرارهم على المشاركة فى هذا العرس الديمقراطي من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وأشار الى أن عملية التصويت مرت اليوم فى هدوء ونظام ، وكل المواطنين المصريين الذين حضروا الى مقر السفارة تمكنوا من الادلاء بأصواتهم ولم تحدث أى عقبات أو مشكلات.

وجدد السفير المصرى دعوته لأبناء الجالية المصرية الي المشاركة فى هذا الاحتفال الكبير للعبور من هذه المرحلة الى مرحلة أخرى من خارطة الطريق ، وأشار الى التعاون الكبير من قبل السلطات الأمنية الكويتية التى قامت بتسهيل وصول الناخبين الى مقر السفارة ، فضلا عن منع دخول أى سيارة خاصة الى مقر السفارة وذلك لدواعى أمنية.

يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت مساء اليوم تمديد فترة التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين والمتواجدين فى الخارج لمدة يوم واحد ، بحيث تنتهى العملية الانتخابية فى التاسعة من مساء بعد غد الاثنين.

> أ ش أ