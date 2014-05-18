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مصر رئيسًا للهيئة العربية للطيران المدنى

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مصر رئيسًا للهيئة العربية للطيران المدنى مصر رئيسًا للهيئة العربية للطيران المدنى

الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني

فازت برئاسة الهيئة العربية للطيران المدنى بعد أن حصل مرشحها المهندس محمد شريف على 12 صوتاً من أصوات 16 دولة عربية خلال اجتماعات الدورة الـ 20 للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدنى التى انعقدت اليوم فى الرباط بالمملكة المغربية لاختيار مدير عام جديد للهيئة خلفا للمغربى محمد العلج المدير العام السابق لها والذي إنتهت مدته.

وقد أجريت الانتخابات بين مرشحى 4 دول هى مصر والعراق والجزائر والمغرب ، وفاز المرشح المصري بأغلبية الاصوات بعد الجولة الثانية من الانتخاب بينه وبين المرشح المغربى.

يذكر أن المهندس محمد شريف كان يشغل منصب رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى من سبتمبر 2012 حتى فبراير الماضى.

والهيئة العربية للطيران المدنى تابعة لجامعة الدول العربية وأنشئت عام 1996 بالرباط لتزويد سلطات الطيران المدنى بالدول العربية باطار للعمل المشترك لوضع تخطيط عام للطيران المدنى بين الدول العربية بهدف تنميته وتأمين سلامته والتعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدني.
> أ ش أ

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