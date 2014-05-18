دبلوماسي روسي : تقرير منظمة الأمن الأوروبي بخصوص أوكرانيا تجاهل حقوق الانسان

قال ممثل وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين دولجوف إن تقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تجاهل انتهاكات الحكومة الأوكرانية لحقوق الانسان.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن دولجوف قوله ـ في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ـ ” إن التقرير تجاهل حقيقة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي تمارسها السلطات في كييف مدعومة من الغرب من قمع لحق التعبير عن الرأي ، ومعاداة الأجانب والتعنت معهم ، كما أنه لم يتطرق تماما للأسلوب الهمجي لنشطاء الميدان واستخدام العنف ضد القائمين على إنفاذ القانون ، وهو ما نتج عنه انقلاب عسكري على الدولة ووصول متشددين الي الحكم”.

واستدرك دولجوف ” أبدى تقرير المنظمة اهتماما ضعيفا بخصوص العملية القصاصية ضد قاطني الجنوب الشرقي من البلاد (المشككين في شرعية الحكومة الجديدة في كييف) ، مشيرا فقط إلى الانتهاكات المنسوبة لروسيا في القرم وجنوب شرق أوكرانيا دون أي دليل ، وقال دولجوف ” نحن من هنا نطالب قيادة المنظمة وبعثتها الدبلوماسية الخاصة بأن يقدموا تقريرا وافيا وشاملا بخصوص ما وصلت اليه حالة حقوق الإنسان من تدهور كارثي في البلاد”.

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