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نتنياهو : ليفني لا تمثل إسرائيل في اجتماعها مع عباس في لندن الثلاثاء القادم

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نتنياهو : ليفني لا تمثل إسرائيل في اجتماعها مع عباس في لندن الثلاثاء القادم نتنياهو : ليفني لا تمثل إسرائيل في اجتماعها مع عباس في لندن الثلاثاء القادم

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، في اجتماعها المزمع الثلاثاء المقبل في لندن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا تمثل إسرائيل وإنما تمثل نفسها فقط.

وذكرت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن نتنياهو يحاول النأي بنفسه عن اللقاء الذي يجمع بين ليفني وعباس ، ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى بمكتب نتنياهو تأكيده أن الأخير أبلغ ليفني بأنه إنما قرر تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إثر الإعلان عن اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح ، مذكرا إياها بأنها هي أيضا صوتت لصالح تعليق المفاوضات.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو أخبر ليفني أن الاسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من قبل جماعة إرهابية كحماس ، (على حد زعمه) تدعو الي تدمير اسرائيل.

أ ش أ

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