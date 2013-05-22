أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

الرئيس الفلسطيني يشيد بطريقة إنهاء أزمة الجنود المصريين المختطفين

Google+ Print
الرئيس الفلسطيني يشيد بطريقة إنهاء أزمة الجنود المصريين المختطفين الرئيس الفلسطيني يشيد بطريقة إنهاء أزمة الجنود المصريين المختطفين

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ” أبومازن ” اليوم من خلال سفير لدى السلطة ياسر عثمان الرئيس محمد مرسي ومصر حكومة وشعبا ، بتحرير الجنود المصريين وإنهاء أزمتهم دون قطرة دم .

وقال السفير عثمان  إن الرئيس عباس أشاد بطريقة معالجة هذه الأزمة والإفراج عن الجنود المختطفين ، كما أكد عباس أن الشعب الفلسطيني يدعم مصر ويساند أمنها بشكل كامل .

وقال السفير المصري إنه تلقى اتصالات من قيادات حركة حماس بغزة للتهنئة بتحرير الجنود وتشيد بحكمة مصر في إنهاء هذه الأزمة ، وأيضا من كافة قوى العمل الوطني الفلسطيني.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية