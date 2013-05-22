الرئيس الفلسطيني يشيد بطريقة إنهاء أزمة الجنود المصريين المختطفين

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ” أبومازن ” اليوم من خلال سفير مصر لدى السلطة ياسر عثمان الرئيس محمد مرسي ومصر حكومة وشعبا ، بتحرير الجنود المصريين وإنهاء أزمتهم دون قطرة دم .

وقال السفير عثمان إن الرئيس عباس أشاد بطريقة معالجة هذه الأزمة والإفراج عن الجنود المختطفين ، كما أكد عباس أن الشعب الفلسطيني يدعم مصر ويساند أمنها بشكل كامل .

وقال السفير المصري إنه تلقى اتصالات من قيادات حركة حماس بغزة للتهنئة بتحرير الجنود وتشيد بحكمة مصر في إنهاء هذه الأزمة ، وأيضا من كافة قوى العمل الوطني الفلسطيني.

أ ش أ