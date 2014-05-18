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بالصور .. السفير محمود كارم : المشير يحمل هموم المصريين

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أكد السفير محمود كارم المنسق العام للحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسى:”  إن محافظة كفرالشيخ تستحق كل التقدير فهي تنتج 40% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية وبها أجود الأسماك ، ناقلاً تحيات المشير السيسى إلى أبناء محافظة كفرالشيخ ” .

وأضاف “كارم” أنه عندما كان سفيرًا بإحدى الدول الأوروبية كان الجميع يتهافتون علي السمك المصري رغم ارتفاع ثمنه هناك ” .

وأشار إلى أن المشير يشعر بكل الشعب المصري وبمشاكله لأنه خرج من بينهم وتقلد المناصب حتي وصل لأسماها بالقوات المسلحة مؤكداً أن برنامجه يعتمد علي ثلاثة محاور هي الأمن والأمان والاستقرار والتنمية ولن يتحقق ذلك بفرد واحد ولكن سيتحقق بتعاون الجميع سويا كما يؤكد المشير السيسى.

وتابع كارم قائلاً: “إن المشير قال إن عصاتي السحرية هي إرادة وحب الشعب المصري الأصيل وعلينا أن نضع الخطوات الأساسية لبناء تلك الأمة”.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج تحملوا المشقة للسفر أحيانا لأكثر من 500 كيلو للتصويت للسيسي مؤكداً أن الحملة تتواصل معهم وأن المشير أرسل لهم برقيات شكر .

20140517_174932وأضاف أن المشير علي قناعة كاملة وإيمان بشباب هذا الوطن لذلك كانت أول لجنة تم إنشاؤها في الحملة لجنة الشباب .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقد مساء اليوم بقاعة الصفا والمروة بمدينة دسوق بكفر الشيخ بحضور خالد ناجح عضو الحملة المركزية بالقاهرة وقيادات الحملة بمحافظة كفرالشيخ.

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