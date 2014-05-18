حسناوات السويد يشاركن في مسيرة للمطالبة بالأزواج

خرجت مجموعة من الحسناوات السويديات بمسيرة حاشدة في أهم شوارع عاصمة المملكة ستوكهولم، وذلك للمطالبة بتوفير الأزواج.

جاءت هذه الفعالية بعد نشر نتائج إحصاءات أخيرة تظهر تراجعا ملحوظًا بمعدل الزواج في الاسكندنافية.

في الشأن ذاته تشير تقرير محلية إلى رغبة الفتيات السويديات الجامحة بالزواج وتكوين أسرة، الأمر الذي لا يبدو سهل المنال في السويد وفي شمال أوروبا عموما، وذلك لأكثر من سبب.

من هذه الأسباب ازدياد عدد النساء مقارنة مع الرجال، بالإضافة إلى عزوف الشباب السويد على الزواج، مما دفع الكثير من حسناوات السويد إلى القيام بهذه الفعالية التي تؤكد مصادر أنها الأولى من نوعها في العالم .