عائشة بنت نهيان: زايد صاحب الفضل الكبير في دعم ذوي الاحتياجات

نظم مركز النور لرعاية المعاقين حفله السنوي 2014 تحت رعاية الشيخة عائشة بنت نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية للمركز، وذلك مساء الخميس الماضي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وقالت الشيخة عائشة بنت نهيان بن حمدان في كلمتها بهذه المناسبة إن تنظيم الحفل السنوي للمركز 2014 يعكس مدى حب وإخلاص ووفاء طلاب المركز لوطنهم دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادته الرشيدة.

وأعربت عن سعادتها لرعاية الحفل بصفتها الرئيسة الفخرية للمركز وتمنت أن يقام الحفل المقبل على مسرح مبنى المركز الجديد.. وأشارت إلى صاحب الأيادي البيضاء والفضل الكبير في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقدمت بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما ومساندتهما الدائمة لمركز النور وتوفير كل ما من شأنه خدمة هذه الفئة المهمة والفاعلة من فئات مجتمع الإمارات. وأعربت عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والقائمين على إدارتها لمساهماتهم الكبيرة في تنظيم وإنجاح هذا الحدث.