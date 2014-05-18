جمعية دبا الحصن تطلق برنامجاً تدريبياً عن التميز في خدمة العملاء

أطلقت جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح سلسلة برامج تدريبية تتضمن محاضرات وورش عمل ضمن جهودها في إطار المسؤولية المجتمعية من خلال تفعيل وتطوير الكوادر البشرية بالمدينة، وتنمية المهارات الإدارية لهم. حيث نظمت أمس محاضرة تدريبية بعنوان « التميز في خدمة العملاء» لـ 100 مشارك ومشاركة. حيث قام بتقديمها لطيفة العبدولي وذلك بمقر الجمعية.

وهدفت المحاضرة إلى تعزيز مهارات الموظفين بكيفية التعامل مع العملاء، وتحقيق نسبة رضا أعلى وولاء أكبر لعملاء الجهات المحلية والحكومية وغيرها. في حين تناولت محاور متعددة تمثلت في بحث أهمية خدمة المتعاملين، وتحديد مؤشرات تقييم جودة الخدمة، ومكونات الاتصال الفعال ومفهومه، إلى جانب التطرق إلى توضيح كيفية تقديم خدمة متميزة عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني ومراكز تقديم الخدمة. فضلاً عن استعراض أنماط المتعاملين وكيفية التعامل معهم، وكذلك الملاحظات والشكاوى.

ومن جانبه، أكد عبد مرزوق حراش الظهوري رئيس مجلس الإدارة، بأن إطلاق مثل هذه الأنشطة والفعاليات يأتي تحقيقاً لتوجهات إدارة الجمعية في زيادة وتعميق قدرات الموظفين في إطار الجمعية وخارجها، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في التعامل مع العملاء في ظل التغيرات المستمرة التي تحمل في طياتها تحديات مختلفة، تتطلب السعي باستمرار نحو تطوير قدرات ومهارات العاملين وفرق العمل المختلفة من أجل توفير جودة في الخدمات المقدمة. مبيناً أن برنامج التميز بخدمة العملاء يعتبر من أهم البرامج التي تحرص الدولة على توفيرها في مختلف مؤسساتها لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والتميز في الأداء المؤسسي بمختلف مستوياته.