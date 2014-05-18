مؤسسة دبي للمرأة تشارك في منتدى المرأة والتنمية المستدامة في السويد

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن مشاركتها في الدورة الثالثة لـ " منتدى المرأة والتنمية المستدامة " والتي ستعقد في السويد ما بين الفترة 19 20 مايو الجاري، بحضور ومشاركة شخصيات بارزة من القيادات النسائية وسيدات الأعمال من الدول الإسكندنافية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك إنسجاماً مع رؤية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية.

ويهدف المنتدى الذي يعقد بمبادرة من شبكة نساء من أجل التنمية المستدامة إلى خلق شبكة من القيادات النسائية بين الدول الإسكندنافية والشرق الأوسط لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

وتتركز القضايا التي سيتناولها المنتدى على أهمية وضع رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المرأة، واستعراض أفضل الممارسات في مواقع العمل لتطوير دور المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الجامعات في إطار نظام النمو والإبتكار، كما سيناقش المنتدى قصص نجاح لبعض القيادات النسائية.

وحول مشاركة المؤسسة في المنتدى قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: "إن أهمية مشاركة مؤسسة دبي للمرأة في مثل هذه الأحداث تأتي انطلاقا من أهدافها المتمثلة في حرصها على تبادل الأفكار والآراء ومناقشة قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في مسيرة تطورها والتأكيد على أهمية تأسيس القيادات النسائية للمستقبل".

وأضافت:" وحرصاً منا في تأهيل جيل من النساء القياديات وحفاظاً على إمكانات ونجاح المرأة الإماراتية، فقد سعت المؤسسة لضمان مشاركة خريجات برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي في ورشة عمل على هامش المنتدى، والتي من شأنها أن تثري خبرتهن، ومساندة تأثيرهن في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، في حين أن مؤسسة دبي للمرأة قد أهلت 30 قيادية إماراتية لتمثيل دولة الإمارات خارجياً".

سيمثل وفد مؤسسة دبي للمرأة في المنتدى، حصة تهلك مدير إدارة التطوير المؤسسي، البحوث والمشاريع، ومجموعة من خريجات الدفعتين الأولى والثانية من برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي، وستستعرض حصة تهلك خلال جلسة في اليوم الأول إنجازات مؤسسة دبي للمرأة ومساهمتها الفاعلة في إبراز المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي واقتراح السياسات والمبادرات الخاصة بتطوير دور المرأة العاملة ودفع مسيرتها نحو الاستقرار العملي والاجتماعي والاقتصادي.