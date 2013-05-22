بالصور …سبك الضحاك بالمنوفية تتحول لافراح والاهالى فى انتظار وصول عريف الجيش

تحولت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية الى حالة من الافراح الشديدة فى انتظار وصول عريف الجيش المختطف “ابراهيم صبحى ابراهيم ” حيث توافد على منزل العريف المئات من اهالى القرية فى انتظار وصولة وعدد كبير من قيادات الامن والجيش الذين جاءوا لتهنئة والدة صبحى ابراهيم لعودة ابنه المخطوفة بعد عدة ايام فى ايدى جهادى سيناء والذين اخلا سبيله بعد تضيق الخناق عليهم .

> حيث قام الاهالى بعمل صوان واحظار عدد من الديجيهات للإحتفال بعودة العريف إبراهيم ، كما قاموا بعمل مأدبة أكل لأهالى القرية وكل من جاء لتهنئة والد المجند وعائلته وقاموا الاهالى ايضا بتمهيد الطريق باللوادر ورش الطريق بالمياه حيث تجمع أهالى القرية مع والد المجند إبراهيم لتهنئته منذ الثامنة صباحا .

فيما وصل الى القرية قائد الفوج الأول وأخذ أهالى المجند للإحتفال معهم فى القاهرة فى الإحتفال الذى ينظمه الجيش اليوم فى مقر الحرس الجمهورى ، حيث ودعهم الأهالى باعلام مصر وقامت السيدات بالهتافات والزراغيد وهتف الأهالى الجيش والشعب إيد واحدة ، السيسى يابلاش واحد غيره ماينفعاش ” الجيش يابلاش واحد غيره ماينفعاش .