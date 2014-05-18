العرس الجماعي الأول لـ190 شاباً وفتاة من قبيلة البلوش

برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، شهدت مدينة العين مساء امس الحفل الكبير الذي أقيم بمناسبة العرس الجماعي الأول لقبيلة البلوش في الإمارات تحت شعار « أفراح البيت متوحد» بمشاركة 190 شاباً وفتاة من أبناء القبيلة.وعبر سمو الشيخ نهيان بن زايد عن سروره لمشاركته أفراح قبيلة البلوش هذا المناسبة، ناقلاً تحيات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنيات سموه للعرسان بحياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين والذرية الصالحة.

كما حضر الحفل الذي اقيم بميدان الاحتفالات في قاعة هيلي للأفراح، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والسفراء وكبار الشخصيات وأعيان القبائل ولفيف كبير من المدعوين وجمهور غفير ضم أولياء أمور العرسان وأقرباءهم وسط مشاركة الفرق الشعبية والتراثية في تقديم العروض إلى جانب القصائد الشعرية التي ألقيت في حب الوطن وقيادته وأصحاب السمو الشيوخ.

وقال محمد أحمد المحمود رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي، إن جميع المشاركين في العرس الجماعي سواء من العرسان أو أهاليهم عبروا عن سعادتهم بهذا الاحتفال الذي يساعد الشباب على تقليل تكاليف الزواج في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه أبناء الإمارات من القيادة الرشيدة.

ولفت المحمود إلى أن الأعراس الجماعية التي غدت حالة اجتماعية ووطنية أصبحت تجسد مدى التلاحم بين أبناء الوطن.

وأضاف إن رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، هذا الحفل، يمثل دلالة على احتضان القيادة لأبنائها وحرصها على تذليل كافة الصعاب التي تعترض طريق الشباب وتشجيعهم على الزواج وتقديمها كل العون والمساعدات وبالتالي التطلع لتأسيس مجتمع تكون الأسرة هي وحدته النموذجية في التماسك والتآخي.

وعبر المحمود عن شكره لأعضاء اللجنة المنظمة للعرس الأول لما بذلوه من جهد أسهم في نجاح الحفل وإضفاء الفرح والبهجة في نفوس الجميع.

ورفع المشاركون في العرس الجماعي أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ لرعايته ودعمه للعرس الجماعي الأول لقبيلة البلوش الذي يجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواطني الدولة.