محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.

سريان أحكامه

تسري أحكام القرار على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومزود المعلومات، وهو «أية جهة تقتضي طبيعة أعمالها منح الائتمان أو تقديم المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها، من خلال أعمالها المعتادة مع أي شخص، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، ومتسلم تقرير المعلومات، وهو من يحق له تسلُّم تقرير المعلومات الائتمانية وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وكل من له علاقة بجمع وحفظ وتبويب وتحليل واستخدام وتداول وحماية وحفظ المعلومات الائتمانية، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وتنظيمها.

ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تمارس نشاطها وفقاً للقانون ونظامها الأساسي، وهذا القرار والضوابط التي يضعها المصرف المركزي.

ويحظر القرار على أي شخص عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية.

حق طلب المعلومات

وحدد القرار الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية، وهي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والبنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل، والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة.

ولا يشمل ذلك شركات الواجهة الأجنبية، وأية جهة أخرى يرى مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية، وأي شخص يرغب في الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية عن نفسه.

ضوابط

وأشار القرار إلى أنه يتم الدخول إلى النظام الإلكتروني وتقديم طلب الحصول على المعلومات الائتمانية وفقا للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، ويجب أن يحتوي الطلب على اسم وعنوان متسلم تقرير المعلومات، وعنوان مركزه الرئيس، وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه التجاري أو المهني، وعلى اسم وعنوان الشخص المطلوب الاستعلام عنه، كما يجب إرفاق ما يفيد موافقة الشخص المطلوب الاستعلام عنه خطياً.

العجز والامتناع عن السداد

وأوضح القرار أنه يجب أن يتضمن تقرير المعلومات الائتمانية البيانات المالية للشخص، أية معلومات عن عجز الشخص أو امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه، والأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية.

وأشار القرار إلى المعلومات التي لا يشتمل تقرير المعلومات الائتمانية عليها، مثل قيمة الأصول المرهونة، استثمارات الشخص لدى مزود المعلومات، المبالغ المودوعة لدى مزود المعلومات، تقييم الشركة للقدرة الائتمانية للأشخاص أو تقديم استشارات أو رأي الشركة الخاص بشأن المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، أية معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها متسلم تقرير المعلومات.

وأضاف القرار أن تقرير المعلومات الائتمانية يغطي المدة المحددة في الطلب، بما لا يزيد على 5 سنوات سابقة على تاريخ الطلب، وعلى متسلم تقرير المعلومات استيفاء أي شروط أخرى تفرضها الشركة لتحسين الأداء، وحماية المعلومات الائتمانية من أي طلب غير مشروع أو مخالف للأغراض المنصوص عليها في هذا القرار.

ويحظر القرار جمع أو تسجيل أو تبويب أو الإفصاح عن أو نشر أو تداول أو طلب البيانات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.

وأشار القرار إلى آلية تقديم طلب المعلومات الائتمانية، إذ يتم تقديم الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية، وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة، ووفقاً للضوابط التي يضعها ويحددها المصرف المركزي.

آلية فحص الشكاوى

وتضمن القرار آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية، إذ يحق لمتسلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه التقدم إلى الشركة بشكوى عن أي أخطاء واردة في تقرير المعلومات الائتمانية، على أن يرفق بالشكوى ما يثبت ادعاءه، وتتلقى الشركة الشكوى المقدمة من متسلم تقرير المعلومات وفقاً للنماذج التي تعدها الشركة لهذا الغرض.

وعلى الشركة التأكد من استيفاء الشكوى لكل الشروط التي تتضمنها النماذج المشار إليها في البند 2 من المادة 21، ويتعين على الشركة البت في الشكوى خلال 20 يوم عمل من تاريخ تسلمها لها، على أن تخطر مقدم الشكوى بالإجراء المتخذ من قبلها فور الانتهاء من التحقيق في الشكوى.

ووفقاً للقرار، يحق للشخص طلب تقرير معلومات ائتمانية عن نفسه، أو طلب تصحيح المعلومات الائتمانية التي تخصه، مع تقديم الأدلة والمبررات، وفقاً لمتطلبات الشركة والضوابط التي يضعها المصرف المركزي.

حق الرقابة والتفتيش

وأكد القرار أن المصرف المركزي يمارس اختصاصاته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا القرار، وله على وجه الخصوص حق الرقابة والتفتيش على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والإشراف على حسن أدائها لمهامها الموكلة إليها، بموجب أحكام القانون .

وهذا القرار، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وقواعد السلوك وما يتعلق بها، والحصول على بيانات الشركة المالية بصفة دورية ومراجعتها وإبداء الرأي فيها.

ومراجعة السير الذاتية وبيانات الموظفين الرئيسين لدى الشركة، وإبداء الرأي فيها، وتسلم شكاوى مزود المعلومات ومتسلم تقرير المعلومات والبت فيها، وتسلم شكاوى الأشخاص المعنيين بتقرير المعلومات الائتمانية في حالة عدم بت الشركة فيها أو البت فيها بشكل غير صحيح، وإصدار أي تعليمات أو قرارات أو توجيهات، بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام القانون.

وقال القرار إن عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد تقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها تخضع للضوابط التي يضعها المصرف المركزي مع مراعاة أحكام القانون وهذا القرار.

أجهزة تقنية

وألزم القرار جميع مزودي المعلومات الائتمانية تجهيز وإعداد كل البرامج والأجهزة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.

ولا يعد طلب إعداد تقرير المعلومات الائتمانية ولا تسلم تقرير المعلومات الائتمانية خرقاً لأي من قواعد السرية المصرفية، إذا استوفى جميع الشروط المطلوبة، وفقاً للقانون وهذا القرار، ولا يجوز استخدام وتبادل المعلومات الائتمانية لأغراض إحصائية، وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.

القرار يلزم جميع المزودين تجهيز وإعداد كل البرامج والأجهزة التقنية والموارد البشرية

يحظر على أي شخص عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية

يتم الدخول إلى النظام الإلكتروني وتقديم طلب الحصول على المعلومات الائتمانية وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف

يتضمن التقرير معلومات عن عجز الشخص أو امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه والأحكام والقرارات القضائية

تقرير المعلومات الائتمانية يغطي المدة المحددة في الطلب وبما لا يزيد على 5 سنوات سابقة على تاريخه