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مصرع صبي أثناء عمله صدمه لودر بقرية ” هاي سندا السياحية” بسيدي عبد الرحمن بمطروح

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مصرع صبي أثناء عمله صدمه لودر بقرية ” هاي سندا السياحية” بسيدي عبد الرحمن بمطروح مصرع صبي أثناء عمله صدمه لودر بقرية ” هاي سندا السياحية” بسيدي عبد الرحمن بمطروح

ارشيفية

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا بأنه تبلغ مساء اليوم السبت لقسم شرطة العلمين من مستشفي العلمين المركزي بدخول المصاب علي حسن محمد ( 14 سنة ) عامل مقيم المنشاة – سوهاج وتوفي عقب دخوله المستشفي

حيث كان الصبي يعمل المتوفى يعمل بالإنشاءات بقرية ” هاي سندا باي ” السياحة بالكيلو 121 طريق الإسكندرية مطروح والمملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك واثناء عمله اصطدم به احد اللواردر العاملة بالقرية قيادة محمد م . ع ( 26 سنة ) سائق مقيم سوهاج وبسؤال سائق اللودر قرر انه أثناء قيادته اللورد فوجئ بالمتوفى مما أدي إلي الاصطدام به وإصابته

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي العلمين المركزي تحت تصرف النيابة وأشار التقرير الطبي إلى حدوث الوفاة بسبب نزيف داخلي بالمخ وكسر بالضلوع وجروح بالوجه مما أدى إلي الإصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب وتحرر عن ذلك المحضر جنح العلمين وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصريح بدفن الجثة

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