أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. رأس الأهلي تضرب نكانا

Google+ Print
بالفيديو .. رأس الأهلي تضرب نكانا بالفيديو .. رأس الأهلي تضرب نكانا

نجح الأهلي في المرور من عقبة نكانا رد ديفلز الزامبي بهدفين دون مقابل في بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت.

وحل نكانا ضيفا على الأهلي في بداية مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية على ملعب بترو سبورت.

وسجل عمرو جمال ومحمد ناجي "جدو" ثنائية الأهلي برأسيتين في الدقيقتين 46 و55.

وتصدر الأهلي مجموعته بشكل مؤقت برصيد ثلاث نقاط.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على سيوي سبور الإيفواري يوم الأحد ضمن المجموعة نفسها.

بدأ فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالثنائي جدو وأحمد رؤوف في بداية اللقاء لكنهما لم يقدما أي شيء.

ودفع مبروك بعمرو جمال في بداية الشوط الثاني ليكون نقطة التحول في اللقاء.

مع أول كرة وصلت لجمال استقبلها بشكل جيد ومررها لمحمود حسن "تريزيجيه" الذي أعادها له فسددها برأسه قوية في المرمى.

بعد الهدف بدقائق أرسل أحمد فتحي ركنية متقنة على رأس جدو الذي ضاعف تقدم الأهلي.

لم ينجح الأهلي في إضافة أي أهداف في الوقت المتبقى من اللقاء.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

شاهد هدف عمرو جمال

شاهد هدف جدو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه