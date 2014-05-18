بالفيديو .. رأس الأهلي تضرب نكانا

نجح الأهلي في المرور من عقبة نكانا رد ديفلز الزامبي بهدفين دون مقابل في بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت.

وحل نكانا ضيفا على الأهلي في بداية مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية على ملعب بترو سبورت.

وسجل عمرو جمال ومحمد ناجي "جدو" ثنائية الأهلي برأسيتين في الدقيقتين 46 و55.

وتصدر الأهلي مجموعته بشكل مؤقت برصيد ثلاث نقاط.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على سيوي سبور الإيفواري يوم الأحد ضمن المجموعة نفسها.

بدأ فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالثنائي جدو وأحمد رؤوف في بداية اللقاء لكنهما لم يقدما أي شيء.

ودفع مبروك بعمرو جمال في بداية الشوط الثاني ليكون نقطة التحول في اللقاء.

مع أول كرة وصلت لجمال استقبلها بشكل جيد ومررها لمحمود حسن "تريزيجيه" الذي أعادها له فسددها برأسه قوية في المرمى.

بعد الهدف بدقائق أرسل أحمد فتحي ركنية متقنة على رأس جدو الذي ضاعف تقدم الأهلي.

لم ينجح الأهلي في إضافة أي أهداف في الوقت المتبقى من اللقاء.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

شاهد هدف عمرو جمال

شاهد هدف جدو