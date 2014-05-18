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عمرو جمال: لا أفكر في التهديف

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عمرو جمال: لا أفكر في التهديف عمرو جمال: لا أفكر في التهديف

أكد عمرو جمال هداف الأهلي أن تسجيل الأهداف لا يشغل تفكيره بقدر تركيزه واجتهاده داخل الملعب وذلك على الرغم من إحرازه أول اهداف فريقه أمام نكانا في المباراة التي انتهت 2-0 بافتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال جمال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: قدمنا الشوط الأول بشكل جيد وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن طالما نصل للمرمى فالأهداف ستأتي حتما".

ودخل جمال في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول من رأسية رائعة.

وأضاف "لا يهمني أن أسجل هدفا بقدر اهتمامي بتأدية عملي وهو التركيز على المرمى، والأهداف رزق من عند الله".

وأتم اللاعب الشاب "النقاط الثلاثة مهمة قبل مواجهة النجم الساحلي".

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فيديو اليوم السابع