برهامي : تصويت المصريين الحاشد بالخارج دليل على فشل دعوات المقاطعة

قال نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي ، إن تصويت المصريين الحاشد بسفارات وقنصليات العالم مؤشر أكيد على فشل دعوات المقاطعة وفشل الحملات الإعلامية الموجهة لإفشال خارطة الطريق.

وأوضح برهامي في تصريحات صحفية اليوم السبت أن الخروج الكبير للمصريين لاختيار رئيس مصر القادم رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري حريص على استكمال بناء مؤسسات الدولة ولا يدور في دائرة الماضي المفرغة التي لن تعود.

وطالب برهامي جموع الشعب المصري بالنزول للتصويت في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري والمشاركة الفاعلة في اختيار رئيس مصر القادم.

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