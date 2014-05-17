مؤسسة فالنسيا: المالك السنغافوري مجبر على سداد ديون النادي

إفي): أكد رئيس مؤسسة نادي فالنسيا الإسباني أوريليو مارتينيز أن رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم، الذي استحوذت شركته "مريتون" على معظم أسهم النادي بدءا من اليوم، مجبر على التوصل لاتفاق مع مصرف (بانكيا) خلال وقت وجيز بشأن ديون النادي.

وأوضح مارتينيز خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن الاتفاق الثنائي سيتم في أقرب وقت".

وستستحوذ شركة "مريتون" التي يمتلكها الملياردير السنغافوري بيتر ليم على نادي فالنسيا، بعد أن اختار مجلس مؤسسة فالنسيا المؤلف من 22 عضوا العرض الذي تقدمت به.

ودرس المساهمون العديد من العروض للاستحواذ على النادي، الذي كانت تديره لجنة تم تشكيلها بمشاركة المؤسسة المذكورة والنادي ومصرف بانكيا وحكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي.

وقرر المساهمون بيع أسهمهم لليم مقابل 100 مليون يورو، مع تعهده بضخ استثمارات بقيمة 300 مليون يورو في النادي.

وأعلن مارتينيز أن عرض ليم يشمل ضخ 60 مليون يورو بشكل فوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

كما تعهد ليم في مقترحه بأن يتم الانتهاء من تشييد الملعب الجديد قبل المئوية الأولى لتأسيس النادي في مارس 2019.

وتسببت الأزمة المالية في فالنسيا في تعطيل أعمال بناء الملعب الجديد في فبراير/شباط 2009 بعد أن بدأ تشييده بالفعل قبل عامين.

وأكد أن رئيس النادي أماديو سالفو سيستمر في منصبه، وكذلك مجلس الإدارة، الذي سيخضع لبعض التعديلات، كما ستستمر الإدارة الرياضية للنادي برئاسة فرانسيسكو بيريز روفيتي، والمدرب الأرجنتيني الحالي خوان أنطونيو بيتسي.

وبعد الاتفاق ستعيد المؤسسة مبلغ 4.8 ملايين يورو إلى حكومة الإقليم كانت قد دفعتها للبنك، بينما تتبقى ديون بقيمة 220 مليون يورو يحين موعد سدادها في 27 مايو/آيار الجاري.

وأبدى مارتينيز تفاؤله إزاء سداد ديون النادي، بناء على رغبة ليم في النهوض بفالنسيا وإعادته لمصاف الكبار، حيث تعهد بعدم بيع الأسهم لمدة خمس سنوات.