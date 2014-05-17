إيمري يتمنى حفاظ سيفيليا على المركز الخامس

(إفي): قال أوناي إيمري المدير الفني لنادي سيفيليا بطل دوري أوروبا لكرة القدم، إنه يتطلع إلى الفوز على ضيفه إلتشي غدا الأحد في ختام الدوري الإسباني، من أجل "الحفاظ على المركز الخامس".

وقال إيمري في مؤتمر صحفي إنه رغم تأهل فريقه في كل الأحوال إلى النسخة المقبلة من دوري أوروبا بوصفه حامل اللقب، الذي ناله الأربعاء الماضي على حساب بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح، فإنه يأمل الحفاظ على المركز الخامس، الذي يحتله حاليا بفارق نقطة عن ريال سوسييداد.

وأشار المدرب إلى أنه استدعى "العديد من الناشئين للتدريب المسائي بسبب إصابة بعض اللاعبين"، لذا غدا سيلعب ناشئون ولاعبون شاركوا بصورة أقل".

وقال المدرب إنه يحلم "بإنهاء الموسم بمباراة جيدة"، نتيجة لأن بعض اللاعبين سيرحلون عن الفريق، من دون أن يصرح بأسماء.

وأعرب إيمري عن امتنانه لسيفيليا لأنه منحه "فريقا يستطيع المنافسة في أوروبا".

وفيما يتعلق بالبطولة التي تحسم الليلة، قال إيمري "سيكون من غير الإنصاف القول إن أتلتيكو مدريد يستحق لقب الليجا أكثر من برشلونة"، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يتمناه هو "مشاهدة مباراة كبيرة، وستكون كذلك بكل تأكيد على كافة الأصعدة".