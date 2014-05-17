أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيمري يتمنى حفاظ سيفيليا على المركز الخامس

Google+ Print
إيمري يتمنى حفاظ سيفيليا على المركز الخامس إيمري يتمنى حفاظ سيفيليا على المركز الخامس

(إفي): قال أوناي إيمري المدير الفني لنادي سيفيليا بطل دوري أوروبا لكرة القدم، إنه يتطلع إلى الفوز على ضيفه إلتشي غدا الأحد في ختام الدوري الإسباني، من أجل "الحفاظ على المركز الخامس".

وقال إيمري في مؤتمر صحفي إنه رغم تأهل فريقه في كل الأحوال إلى النسخة المقبلة من دوري أوروبا بوصفه حامل اللقب، الذي ناله الأربعاء الماضي على حساب بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح، فإنه يأمل الحفاظ على المركز الخامس، الذي يحتله حاليا بفارق نقطة عن ريال سوسييداد.

وأشار المدرب إلى أنه استدعى "العديد من الناشئين للتدريب المسائي بسبب إصابة بعض اللاعبين"، لذا غدا سيلعب ناشئون ولاعبون شاركوا بصورة أقل".

وقال المدرب إنه يحلم "بإنهاء الموسم بمباراة جيدة"، نتيجة لأن بعض اللاعبين سيرحلون عن الفريق، من دون أن يصرح بأسماء.

وأعرب إيمري عن امتنانه لسيفيليا لأنه منحه "فريقا يستطيع المنافسة في أوروبا".

وفيما يتعلق بالبطولة التي تحسم الليلة، قال إيمري "سيكون من غير الإنصاف القول إن أتلتيكو مدريد يستحق لقب الليجا أكثر من برشلونة"، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يتمناه هو "مشاهدة مباراة كبيرة، وستكون كذلك بكل تأكيد على كافة الأصعدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع