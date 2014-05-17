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إنيستا يعترف: أتلتيكو يستحق اللقب

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إنيستا يعترف: أتلتيكو يستحق اللقب إنيستا يعترف: أتلتيكو يستحق اللقب

(إفي): أكد لاعب برشلونة الإسباني أندريس إنيستا أن أتلتيكو مدريد الذي تعادل مع فريقه ايجابيا اليوم بهدف لمثله، يستحق لقب الليجا الذي توج به بموجب هذه النتيجة، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني قدم "موسما محبطا".

وقال إنيستا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "لعبنا الشوط الأول بصورة جيدة، أقدم التهنئة لأتلتيكو، تقدمنا بهدف إلا أن أتلتيكو نجح في التعادل، إنه يستحق اللقب".

وعما اذا ما كان الدفاع يتحمل مسئولية هدف التعادل الذي سجله الأوروجوائي دييجو جودين لأتلتيكو اعتبر أن الفريق بأكمله ارتكب أخطاء أثناء المباراة.

وأضاف اللاعب "الأمر لا يتعلق بمن ارتكب الأخطاء، إنها لعبة جماعية، قدمنا موسما محبطا، ولكن على أي حال انتهى هذا الموسم ومعه الكثير من الأشياء وعلينا المضي قدما".

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