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جابي: لم نتخل عن الإيمان بقدراتنا

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جابي: لم نتخل عن الإيمان بقدراتنا جابي: لم نتخل عن الإيمان بقدراتنا

(إفي): قال لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، جابي فرناندز اليوم عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله مع برشلونة في ملعب كامب نو بالجولة الأخيرة من الليجا ليتوج باللقب، إن الفريق "لم يتخل أبدا عن الإيمان بنفسه".

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "اليوم الفريق استحق اللقب، كان على قدر المسئولية، لم نتخل عن الإيمان بقدراتنا، التعادل كان مستحقا".

وأضاف جابي "اللعب لهذا الفريق مدعاة للفخر، القدرة على مقارعة الكبار أمر رائع، الآن علينا الاحتفال ثم الاستعداد منذ يوم الاثنين لنهائي دوري الأبطال".

ويلعب أتلتيكو أمام مواطنه ريال مدريد الإسباني السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال بملعب النور بلشبونة.

وتوج أتلتيكو بالدوري برصيد 90 نقطة وخلفه برشلونة ثانيا بفارق ثلاث نقاط ثم ريال مدريد ثالثا بنفس الرصيد.

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