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بالفيديو .. أرسنال يكسر صيام 9 أعوام بالكأس من فك هال سيتي

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بالفيديو .. أرسنال يكسر صيام 9 أعوام بالكأس من فك هال سيتي بالفيديو .. أرسنال يكسر صيام 9 أعوام بالكأس من فك هال سيتي

أخيرا، حصد أرسنال كأس إنجلترا البطولة الثانية خلال التسعة أعوام الأخيرة وذلك بصعوبة أمام هال سيتي يوم السبت على ملعب ويمبلي بفوزه بنتيجة 3-2.

وكان آخر بطولة حققها المدفعجية في عام 2005 منذ 8 سنوات و11 شهرا و25 يوما بالتمام بالفوز بكأس إنجلترا بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد.

وعاد أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال لحصد البطولة بعد تسعة أعوام أمام النمور بمشاركة للدولي المصري أحمد المحمدي.

تأخر أرسنال في البداية بهدفين، إلا أن المدفعجية عادوا قبل نهاية المباراة .. ونجح أرون رامسي في خطف هدف التتويج بالكأس.

وتساوى أرسنال مع يونايتد في الرقم القياسي للتتويج بالكأس باللقب الـ11.

10 سوداء ثم انتصار

عاش جمهور أرسنال 10 دقائق سوداء في البداية بهدفين متتاليين عن طريق جيمس شيستر في الدقيقة الرابعة، ثم كورتيس دافيز في الدقيقة الثامنة.

وقلص كازورلا النتيجة بهدف من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 17.

شاهد أهداف الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول بتقدم هال سيتي بهدفين لهدف، وقدم المحمدي فيه ظهورا طيبا للدولي المصري على الجانب الدفاعي.

وفي الشوط الثاني خطف لورنت كوشيلني التعادل من خطأ دفاعي في الدقيقة 71.

وفي الوقت الإضافي الثاني سجل أرون رامسي هدف التتويج بعد كعب رائع من أوليفيه جيرو ومنح فريقه اللقب الـ11 في تاريخ كأس إنجلترا أعرق المسابقات على كوكب الأرض.

شاهد هدف الكأس

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فيديو اليوم السابع

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