دي ماريا: أثبتنا أن ما حدث في المباريات الماضية كان نتيجة لغياب التوفيق

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني أنخل دي ماريا إن فريقه نجح في تقديم مباراة جيدة اليوم أمام إسبانيول في آخر مباراة له بالليجا هذا الموسم.

وقال دي ماريا عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه "كنا نرغب في تقديم مباراة جيدة أمام إسبانيول، وإثبات أن ما حدث في المباريات الماضية كان نتيجة لغياب التوفيق".

وأضاف اللاعب "أهم شيء اليوم كان تحقيق الفوز وإثبات استعدادنا لمباراة السبت"، في اشارة لنهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في ملعب النور بلشبونة.

وبخصوص أداء الفريق هذا الموسم أكمل دي ماريا "أعتقد أن تقييمنا في النهاية جيد، صارعنا حتى النهاية في كل المنافسات، وإن كانت الأمور في الليجا لم تنته بصورة جيدة".

وعن حال اللاعبين قبل مباراة السبت، أضاف "كلنا نشعر بالسعادة، النهائي مباراة هامة للغاية وسنخوضها بكل رغبة وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".