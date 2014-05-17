أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دي ماريا: أثبتنا أن ما حدث في المباريات الماضية كان نتيجة لغياب التوفيق

Google+ Print
دي ماريا: أثبتنا أن ما حدث في المباريات الماضية كان نتيجة لغياب التوفيق دي ماريا: أثبتنا أن ما حدث في المباريات الماضية كان نتيجة لغياب التوفيق

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني أنخل دي ماريا إن فريقه نجح في تقديم مباراة جيدة اليوم أمام إسبانيول في آخر مباراة له بالليجا هذا الموسم.

وقال دي ماريا عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه "كنا نرغب في تقديم مباراة جيدة أمام إسبانيول، وإثبات أن ما حدث في المباريات الماضية كان نتيجة لغياب التوفيق".

وأضاف اللاعب "أهم شيء اليوم كان تحقيق الفوز وإثبات استعدادنا لمباراة السبت"، في اشارة لنهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في ملعب النور بلشبونة.

وبخصوص أداء الفريق هذا الموسم أكمل دي ماريا "أعتقد أن تقييمنا في النهاية جيد، صارعنا حتى النهاية في كل المنافسات، وإن كانت الأمور في الليجا لم تنته بصورة جيدة".

وعن حال اللاعبين قبل مباراة السبت، أضاف "كلنا نشعر بالسعادة، النهائي مباراة هامة للغاية وسنخوضها بكل رغبة وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع