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جينيفر لورانس تتحول إلى ملتحية

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السبت 17-05-2014 17:40

يبدو أنّ مشهد النساء الملتحيات سيتكرّر كثيراً هذه الأيام. فبعد المغنية الملتحية التي هزّت العالم، ها هي النجمة Jennifer Lawrence تطل على الهواء ملتحية.

فقد حضرت Jennifer، الأكثر إغراءً في العالم، إلى برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon بلحية شقراء تتناسب ولون شعرها.

ولكن اللافت أنّ الممثلة التي بدت مذهلة على الهواء، صوّرت البرنامج في الـ 21 من نيسان/أبريل الماضي، عندما كانت تروّج لفيلمها X-Men: Days of Future Past ، أي قبل غناء المرأة الملتحية في" Eurovision".

Jennifer Lawrence البالغة من العمر 23 عاماً، وهي بين النجوم الأعلى أجراً، موجودة حالياً في باريس لتصوير الجزء الثاني من فيلم " The Hunger Games: Mockingjay".

 

 

 

 

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