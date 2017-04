مجنون السجادة الحمراء يقفز داخل فستان أمريكا فيريرا في كان

يبدو أنّ الصحافي الأوكرانيّ Vitalii Sediuk لم يستطع حتى الآن التخلص من عقدة اقتحام السجادة الحمراء، حيث كانت ضحيّته هذه المرّة النجمة America Ferrera، فوق سجادة مهرجان "كان" السينمائي.

فأثناء وقوف النجمة على السجّادة الحمراء لالتقاط صورة مع زملائها في فيلم "How to Train Your Dragon 2"، قفز الصحافي Vitalii إلى أسفل فستانها. وهو ما أصاب النجمة بصدمة، بدت واضحة جداَ على وجهها، بعد أن وجدت الصحافيّ أسفل فستانها في غفلة من الجميع، ما جعل رجال الأمن وزملاء النجمة يتدخّلون على الفور لإبعاده عنها.

واللافت في الأمر أنّ الصحافي المشاغب، أو مجنون السجّادة الحمراء، حاول التمسّك بالنجمة، وهو يضحك ضحكة هستيريّة غير مبالٍ بالشغب والخوف اللذين أحدثهما.

America لم تكن الضحية الأولى لهذا المجنون، إذ سبق له أن تهجّم على الممثل Will Smith وحاول تقبيله، عام 2012، بالرغم من أنّه تلقّى صفعة قويّة منه.

كما يُسجّل أنّه اقتحم حفل توزيع جوائز "غرامي" أثناء تلقّي Adele جائزتها، لكن من دون أن يكون من بين المدعوّين، إضافة إلى تهجّمه على Bradley Cooper واحتضانه من الأسفل، ثمّ تهجّمه علىJennifer Lopez، حيث أمضى من بعدها ليلته في السجن.

يُذكر أنّ آخر ضحايا الصحافي المجنون كان الممثل Leonardo DiCaprio في مهرجان Santa Barbara في شهر شباط/ فبراير من هذا العام.

