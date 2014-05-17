أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شقيقة دنيا سمير غانم تورطها مع جمهورها

Google+ Print
شقيقة دنيا سمير غانم تورطها مع جمهورها شقيقة دنيا سمير غانم تورطها مع جمهورها

الأحد 18-05-2014 19:22

تسبّب أحد الحسابات الإلكترونية المزيّفة على موقع "فيس بوك"، ويحمل اسم إيمي سمير غانم، بإحداث ورطة كبيرة لجمهور شقيقتها دنيا سمير غانم، بعد أنّ نشر صاحب الحساب المزيّف، صورة لطفلة صغيرة، مؤكداً أنّها صورة "كيلا"، ابنة دنيا. وقد انهالت بعدها التّعليقات المتباينة، حيث اعتبر البعض أنّ الطفلة تُشبه والدها، فيما قال آخرون إنّها تُشبه والدتها التي أظهرت الصور زيادة وزنها بعد الحمل، في وقت أشار البعض الأخر إلى أنّ الطفلة تُشبه جدّتها دلال عبد العزيز.

واستمرّت التعليقات حتى فجّر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا المفاجأة على حسابه في موقع "تويتر"، معلناً أنّ الصّورة ليست لابنته، وموضحاً أنّه ودنيا لن ينشرا صور ابنتهما "كيلا" أبداً.

 

 

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي