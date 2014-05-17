شقيقة دنيا سمير غانم تورطها مع جمهورها

تسبّب أحد الحسابات الإلكترونية المزيّفة على موقع "فيس بوك"، ويحمل اسم إيمي سمير غانم، بإحداث ورطة كبيرة لجمهور شقيقتها دنيا سمير غانم، بعد أنّ نشر صاحب الحساب المزيّف، صورة لطفلة صغيرة، مؤكداً أنّها صورة "كيلا"، ابنة دنيا. وقد انهالت بعدها التّعليقات المتباينة، حيث اعتبر البعض أنّ الطفلة تُشبه والدها، فيما قال آخرون إنّها تُشبه والدتها التي أظهرت الصور زيادة وزنها بعد الحمل، في وقت أشار البعض الأخر إلى أنّ الطفلة تُشبه جدّتها دلال عبد العزيز.

واستمرّت التعليقات حتى فجّر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا المفاجأة على حسابه في موقع "تويتر"، معلناً أنّ الصّورة ليست لابنته، وموضحاً أنّه ودنيا لن ينشرا صور ابنتهما "كيلا" أبداً.

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