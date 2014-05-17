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كرزون تزور الأطفال المرضى بالسرطان ودور العجزة في المغرب

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كرزون تزور الأطفال المرضى بالسرطان ودور العجزة في المغرب كرزون تزور الأطفال المرضى بالسرطان ودور العجزة في المغرب

الأحد 18-05-2014 20:01

زارت الفنّانة الأردنية ديانا كرزون مستشفى الأطفال المختّص بأمراض السرطان، الكائن في مدينة الرباط، حيث تقاسمت وإياهم لحظات من الفرح، كما زارت أيضاً دور العجزة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة في الرباط أيضاً.

وتأتي هذه المبادرات للفنانة الأردنية في إطار زيارتها إلى المغرب لتقديم أغنيتيها الجديدتين "غزالي" و"إنت أحلى" .

 

 

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