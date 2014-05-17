الشوط الثالث - أرسنال 2-2 هال سيتي .. نهائي الكأس حائر

متابعة حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس إنجلترا بين أرسنال وهال سيتي بمشاركة أساسية للمصري أحمد المحمدي على ملعب ويمبلي.

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في الدقيقة 71 يتعادل كويشلني عبد كرة عرضية ارتباك دفاعي وتصل لمدافع ارسنال وتسكن شباك هال.

في الدقيقة 43 ينقذ المحمدي فرصة التعادل لأرسنال بعد تغطية عكسية لكرة عرضية من جيرو نجح في تشتيتها بنجاح وحافظ على تقدم فريقه 2-1.

في الدقيقة 17 يقلص كازورلا النتيجة بهدف من ركلة حرة مباشرة رائعة.

سجل جيمس شيستر الهدف الأول بعد ارتباك دفاعي لأرسنال.

وأحرز كورتيس ديفيز الثاني كل هذا في أول 10 دقائق.

ويبحث أرسنال عن أول بطولة منذ 2005، وفي المقابل يأتي هال سيتي في النهائي لأول مرة في تاريخه.