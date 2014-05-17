رئيس حكومة دونيتسك الشعبية يعتزم التقدم رسمياً بطلب الانضمام لروسيا

أكد ألكسندر بوروداي ، رئيس حكومة “جمهورية دونيتسك الشعبية” في جنوب شرق أوكرانيا ، نية قادة الجمهورية التوجه رسميا إلى موسكو بطلب قبول انضمامها إلى روسيا، وذلك بعد تشكيل الحكومة المحلية.

وقال بوروداي في حديث صحفي اليوم السبت نقلته وكالة أنباء ” انترفاكس ” الروسية : “إن منطق الحرب الأهلية لا تسمح لنا بضياع دقيقة واحدة من الوقت.. وسنقوم بذلك على الفور ، لافتا إلى أنهم يعولون أيضا على المساعدات الاقتصادية الروسية”.

وأشار أيضا إلى أنه لا يستبعد نشر قواعد عسكرية روسية في المنطقة. يشار إلى أن من جانبه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أعلن 14 مايو الجاري عدم نية موسكو إرسال قوات إلى أوكرانيا، ووصف إمكانية انضمام مناطق شرقية من أوكرانيا إلى روسيا بالـ”إفتراضية “.

وقال رئيس وزراء “جمهورية دونيتسك الشعبية” ألكسندر بوروداي :”إن سلطات جمهوريته لا تنوي إجراء محادثات مع السلطات الأوكرانية قبل انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من جنوب شرق أوكرانيا، مؤكدا أن “الجمهورية” لا تجري اية محادثات مع كييف ولا تنوي إجراءها.

وأضاف “مادام احتلال الأراضي مستمر، فلن نتحادث مع كييف.. وعندما يغادر الشخص المسلح الأخير أرضنا من الممكن ان نستقبل وسطاء”.

وافاد بوروداي ان دونيتسك تتعاون بشكل وثيق مع سلطات “جمهورية لوجانسك الشعبية”، موضحا ان توحيد دونيتسك ولوجانسك سيتم وأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في الجمهورية لن تجرى.