إصابة معاون مباحث بالبحيرة بطلق ناري أثناء حملة تنفيذ أحكام بالنوبارية

أصيب معاون مباحث قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة ، مساء اليوم ، بطلق ناري بعد قيام عاطل بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن أثناء حملة تنفيذ أحكام بغرب النوبارية ، حتى يتمكن والده وشقيقه من الهروب.

وكان الملازم أول محمد فهمي عامر ، والملازم أول محمد حازم محمد معاونًا مباحث قسم شرطة غرب النوبارية والقوة المرافقة قد استهدفوا منزل كل من خلف رشوان خلف (50 عاما ـ مزارع) ونجله حسين (21 عاما ـ عاطل) ، ومقيمان بقرية بلال بغرب النوبارية ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية قتل ، والمحكوم عليهما في قضية (سلاح بدون ترخيص) بالسجن 5 سنوات غيابيا ، وما أن استشعروا بالقوة فقام نجل الأول محمد (23 عاما) بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته القوات ذلك وتمكنوا من الهرب.

وقد نتج عن ذلك إصابة الملازم أول محمد فهمى عامر بطلق ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله إلي مستشفى الشرطة بالإسكندرية ، وتحرر المحضر رقم 724/2014 إداري القسم وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين والسلاح المستخدم.