مباشر - برشلونة 1-0 اتليتكو مدريد .. سانشيز يفعلها

ينقل FilGoal.com تغطية لمباراة حسم الدوري الإسباني بين برشلونة وأتليتكو مدريد يوم السبت.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

أتليتكو يتصدر المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي يضمن التتويج بالليجا في حاله فوزه بهدف، نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة ضد الفريق المدريدي.

وخرج دييجو كوستا نجم أتليتكو مدريد بعد ربع ساعة بداعي الإصابة.

وتبعه أردا توران في الدقيقة 23 بسبب الإصابة أيضا، ليفقد أتليتكو أبرز نجمين في الفريق مبكرا.

وسجل أليكسيس سانشيز أول أهداف اللقاء لبرشلونة في الدقيقة 33.

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