بالفيديو .. دييجو كوستا وأردا توران يبكيان بعد خروجهما أمام برشلونة للإصابة

انخرط دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد في البكاء بعد خروجه مستبدلا في لقاء فريقه أمام برشلونة يوم السبت.

وحل أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

لم تمر سوى ربع ساعة حتى خرج كوستا مصابا ثم انخرط في البكاء.

بعدها بسبع دقائق خرج أردا توران لاعب وسط أتليتكو للإصابة أيضا، قبل أن يبكي بسبب أهمية مباريات فريقه هذه الأيام.

وينافس أتليتكو برشلونة على لقب الدوري الإسباني الذي يحسم بنهاية مباراة اليوم، كما يتنافس مع ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا حين يلتقيه في النهائي يوم السبت.

يذكر أن كوستا اختير ضمن قائمة منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم الشهر المقبل.

شاهد بكاء دييجو كوستا بعد إصابته أمام برشلونة

شاهد بكاء أردا توران بعد إصابته أمام برشلونة