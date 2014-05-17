بالفيديو - ريال مدريد ينهي الليجا بفوز ثلاثي .. ورونالدو وبنزيمة يثيران القلق

مدريد، (إفي): أنهى فريق ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني بموسم (2013-2014) بفوز على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل واحد في مباراة لتحصيل الحاصل بالجولة الأخيرة.

وارتقى الريال إلى الوصافة مؤقتا ببلوغ النقطة 87 بعد أن ضاع أمله في حصد اللقب، وذلك قبل دقائق على مباراة حسم الليجا بين برشلونة (86) وضيفه أتلتيكو مدريد (89).

أما إسبانيول فتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الـ13.

ورغم تأكيد المدرب الإيطالي للميرينجي كارلو أنشيلوتي على مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اللقاء، استبعد في اللحظات الأخيرة لشعوره بآلام أثناء الإحماء.

ولا تزال حالة رونالدو الصحية تقلق جماهير الريال قبل أسبوع على نهائي دوري أبطال أوروبا بلشبونة أمام أتلتيكو.

كما تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة قبل 20 دقيقة من نهاية الشوط الثاني، وتم استبداله بالصاعد ألبارو موراتا.

جاءت الأهداف الأربعة في آخر نصف ساعة بالشوط الثاني، حيث انتظر الفريق الملكي حتى الدقيقة 64 ليفتتح النجم الويلزي جاريث بيل التسجيل بعد إنهاء رائع لتمريرة حاسمة من بنزيمة.

وضاعف موراتا النتيجة من متابعة لهجمة ثلاثية قادها سرخيو راموس والأرجنتيني أنخل دي ماريا (ق86).

وقلص الفريق الكتالوني الفارق بتسجيل هدف بطريقة مشابهة لهدف الريال الثاني، عبر البرتغالي بيتزي من متابعة لتمريرة سرخيو جارسيا (ق90) في استغلال لحالة عدم تركيز في الدفاع المدريدي.

لكن الريال انتقم بتسجيل هدف ثالث بمن صناعة متميزة لدي ماريا الذي انطلق بسرعته وانفرد بالحارس فرانسيسكو كاسيا لكنه أهدى الهدف لموراتا على طبق من ذهب.

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