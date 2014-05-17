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حبس الطفل الهارب من حكم إعدام بالمنيا عقب القبض عليه‎

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حبس الطفل الهارب من حكم إعدام بالمنيا عقب القبض عليه‎ حبس الطفل الهارب من حكم إعدام بالمنيا عقب القبض عليه‎

أرشيفية

قرر المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، حبس أصغر طفل أحيلت أوراقه إلى المفتى فى أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة شمال المحافظة ضمن 683 من مؤيدى مرسى.

وأكد مصدر قضائى، أن الطفل البالغ من العمر 16 عامًا يدعى “سلطان اليمنى” قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه فى أحد المخابئ الجبلية غرب مدينة العدوة، اليوم السبت، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بالمنيا والتى قررت حبسه على ذمة القضية المتهم فيها مع مرشد إخوان “محمد بديع” و 683 من أنصار مرسى بتهمة التحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام قسم شرطة العدوة والاعتداء على ضباط القسم بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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