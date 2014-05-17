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اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء يكرم الصحفية حسناء الشريف

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كرم إتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، اليوم، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع شمال سيناء الكاتبه الصحفية، حسناء الشريف، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد بمقر مؤسسة الأهرام بالعريش، بحضور عبد القادر مبارك، رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، والدكتور احمد سليم مدير مكتب مؤسسة الأهرام بالعريش.

وأكد رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، عبد القادر مبارك، أن الاتحاد سيقف داعمًا ومعاونًا للزميلة حسناء الشريف، وداعمًا لقضايا المرأة السيناوية بعد سنوات من الإقصاء والتهميش في ظل الأنظمة السابقة.

ووجه مبارك الشكر للسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة علي اختيارها للزمية حسناء الشريف مقررًا للمجلس بشمال سيناء.

من جانبه أكد الدكتور احمد سليم مدير مكتب مؤسسة الأهرام بالعريش، أن تولي أيًا من الصحفيين منصبًا سياسيًا بشمال سيناء هو فخر لجموع الصحفيين ونتاج عمل مضن ومتواصل طوال السنوات الماضية، مشيدًا بالدور الاجتماعي والخدمي الذي تقدمه الشريف للمراة السيناوية بجانب عملها الصحفي.

وأكدت مقرر المراة بشمال سيناء،حسناء الشريف، أنه تضع قضايا المرأة السيناوية نصب أعينها، مشيرة إلي وضع خطة عمل للمرحلة القادمة مع الجميع دون إقصاء لأحد، مؤكدة أن أبواب المجلس مفتوحة أمام جميع السيدات.

وأعلنت الشريف عن تنظيم ورشة عمل للمراة السيناوية أواخر الأسبوع الجاري حول المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان “إنزل” بجانب تنظيم حملة لطرق الأبواب لحث السيدات علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت عنوان”شارك” بجانب عدد من الفاعليات الأخري.

وحضر حفل التكريم كلا من الكاتب الصحفي مسعد بدوي نائب رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء وأحلام الأسمر عضو الأمانة العامة للمجلس القومس للمرأة وإحسان الغالي المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بشمال سيناء وأعضاء اتحاد الصحفيين والمراسلين وأعضاء المجلس القومي للمرأة.IMG_3446

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