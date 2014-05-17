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عمر الشريف يصل ويمبلي لتشجيع هال سيتي أمام أرسنال

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عمر الشريف يصل ويمبلي لتشجيع هال سيتي أمام أرسنال عمر الشريف يصل ويمبلي لتشجيع هال سيتي أمام أرسنال
ويلتقي "أرسنال" مع "هال سيتي" مساء السبت على ملعب ويمبلي في نهائي النسخة 133 من البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

نجم السينما العالمية معروف بتشجيعه لفريق هال سيتي منذ عام 1960 حين تعرف عليه عبر صديقه الممثل سير توم كورتني الذي تعرف عليه في فيلم "Dr Zhivago"، وقال عنه الشريف "توم كان يتحدث طيلة الوقت عن هال سيتي حتى وقعت في غرام الفريق". (التفاصيل).

وتلقى الشريف دعوة من مالك النادي المصري عاصم علام لحضور المباراة ووافق عليها على الفور. وقام النجم المصري بتسجيل ترويجي لفريق هال سيتي يحمل قصيدة "النمر" التي كتبها الشاعر البريطاني ويليام بليك وأهداها للنادي الملقب باسم النمور.

وسيرافق سير توم كورتني الذي يشغل حالياً منصب رئيس رابطة مشجعي "هال سيتي" الشريف في المباراة.

وسبق للشريف أن تلقى درجة فخرية من جامعة هال عام 2010 لحبه ودعمه الكبير لفريق النمور.

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