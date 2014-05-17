تقرير - موناكو يصارع أندرلخت على خطف مراهق المقاولون

يتصارع موناكو الفرنسي مع أندرلخت البلجيكي على ضم طاهر محمد لاعب المقاولون العرب الشاب هذا الصيف، حسب تقارير بلجيكية.

وأشار تقرير صحيفة "فيتبال نيوز" البلجيكية أن طاهر البالغ من العمر 16 عاما لفت أنظار كشافي موناكو بالإضافة إلى نظرائهم في أندرلخت، الذي يتبنى سياسة ضم اللاعبين صغار السن.

يذكر أن طاهر يلعب لمنتخب مصر للناشئين، وصعد للعب مع الفريق الأول لذئاب الجبل، وكانت أول مبارياته أمام الأهلي قبل عدة أسابيع.

وأفاد تقرير الصحيفة البلجيكية أن موناكو وأندرلخت يستعدان للتفاوض مع المقاولون حول ضم اللاعب الذي يتبقى في عقده مع المقاولون ثلاثة مواسم

جدير بالذكر أن المقاولون أخرج الثنائي محمد صلاح ومحمد النني إلى بازل السويسري في صيف 2012 ويناير 2013، قبل أن ينجح صلاح في الانتقال إلى تشيلسي في يناير 2014.