ضاحي خلفان: سأذهب للتصويت للسيسي

قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، إنه سيذهب للتصويت للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، في الانتخابات الرئاسية، في إشارة لثقته لفوز المشير في بالانتخابات.

وكان «خلفان»، توقع، في تصريحات سابقة، فوز المشير عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، يحول مصر لدرع وطنية عربية في وجه الأعداء.

وقال «خلفان»، في حسابه على «تويتر»: «يا مصر من يسمي حكم السيسي بحكم العسكر لا يعلم أن كل مصري جندي لأرض الكنانة».

وأكد أن «هدوء السيسي في خطابه كفيل بقيادة البلاد إلی حالة من الهدوء، بينما خطاب صباحي الحماسي جربه العرب كثيرا».

وأضاف: «صباحي علاقاته الخارجية أقل شراكة مع الآخرين، السيسي شراكاته وعلاقاته الخارجية أقوی».