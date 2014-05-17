تقرير - سانيا يبدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي

لندن /أ ش أ/ أشارت صحيفة "دايلى ميل" الإنجليزية يوم السبت إلى أن الفرنسي بكارى سانيا ظهير أرسنال سيدخل في محادثات هذا الأسبوع مع مانشستر سيتى تمهيدا للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد سانيا مع أرسنال هذا الموسم، ويرفض تجديد تعاقده مع الفريق.

وذكرت الصحيفة أن سانيا سيخوض أخر مبارياته مع المدفعجية في نهائي كأس انجلترا يوم السبت أمام هال سيتى لكنه سيبدأ مباشرة مفاوضات مع السيتيزن قبل التوجه للانضمام لمعسكر منتخب فرنسا استعدادا لنهائيات كأس العالم القادمة في البرازيل.

ومن المنتظر أن يوقع سانيا /31 عاما/ عقدا مدته أربع سنوات مع مانشستر سيتي مقابل راتب أسبوعى قيمته 100 ألف جنيه أسترليني.

ويأتى سعى سانيا لإتمام المفاوضات سريعا من اجل حسم مستقبله قبل انطلاق مونديال البرازيل حيث يسعى لخوض البطولة وهو يتمتع بذهن صافى ولا يشعر بالقلق عما يحمله المستقبل بحسب التقرير.